Accidente de autobús del equipo de Kbeto Zuleta deja dos fallecidos en Colombia

De acuerdo con los reportes iniciales, el vehículo terminó sumergido en las aguas del río, a la altura del puente que comunica a El Difícil, en el departamento de Magdalena, con Bosconia, en el Cesar. La emergencia dejó, de manera preliminar, dos personas fallecidas y varios heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención médica.

Entre las víctimas fatales fueron identificados Geovanny Lobo, quien se desempeñaba como corista de la agrupación, y Harold Santana, guitarrista del conjunto musical. El equipo se desplazaba de regreso tras cumplir con un compromiso artístico cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del autobús, provocando que saliera de la carretera y cayera al cauce.

Organismos de socorro y habitantes de la zona acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes. Aunque los primeros balances señalaron cerca de 20 personas lesionadas, las autoridades continúan recopilando información para precisar el número exacto de afectados y su estado de salud. Las circunstancias exactas que provocaron la caída del vehículo al río Ariguaní continúan bajo investigación por parte de los organismos competentes.

La noticia representa un duro golpe para el equipo de Kbeto Zuleta y para el entorno de la música vallenata, que lamenta la pérdida de los dos trabajadores vinculados a las presentaciones del artista.