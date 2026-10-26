La música vallenata atraviesa un momento de dolor tras el grave accidente de tránsito que involucró al equipo de trabajo del cantante Kbeto Zuleta, hijo del reconocido artista Poncho Zuleta. El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes 26 de octubre, cuando el autobús en el que se desplazaban varios integrantes de la agrupación cayó al río Ariguaní, en el departamento del Cesar.
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Sucesos
Accidente de autobús del equipo de Kbeto Zuleta deja dos fallecidos en Colombia
Luto en el vallenato
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Con información de noticiascol.com
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