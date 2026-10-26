Wuisleidy Milanyelis Chacón Machado, una joven venezolana de 20 años, falleció en Cúcuta, Colombia, tras permanecer 15 días bajo cuidados médicos debido a una brutal agresión.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos
Fallece joven venezolana en Cúcuta tras ser apuñalada por su pareja
Violencia de género
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...