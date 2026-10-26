Fallece joven venezolana en Cúcuta tras ser apuñalada por su pareja

El ataque fue perpetrado por su pareja sentimental, Jhoander Nieves Espinoza, quien le propinó 16 puñaladas durante una disputa en la vivienda que compartían en el barrio Villa Nueva de la ciudad colombiana. El hecho ocurrió en presencia del hijo de cuatro años de la pareja.

Vecinos alertaron a la Policía Nacional de Colombia, cuyos funcionarios lograron la detención de Nieves Espinoza en el lugar, donde fue hallado con prendas manchadas de sangre. La joven había emigrado desde el sector Petare de Caracas en busca de seguridad, tras haber sido víctima de episodios de violencia familiar en Venezuela.

El detenido se encuentra a disposición de la Fiscalía General de Colombia para enfrentar cargos por el delito de feminicidio.