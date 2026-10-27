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Sucesos

Detenido hombre solicitado por narcotráfico en el Puente sobre el Lago

Operativo de control

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Funcionarios de la Dirección de Migración realizaron la detención de un ciudadano en el estado Zulia durante un operativo de verificación de documentos. El procedimiento tuvo lugar en el Punto de Control Migratorio del Puente General Rafael Urdaneta, donde los efectivos interceptaron a Edgar Castro, de 51 años, para una inspección de rutina.

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Al realizar la consulta de sus datos a través de los sistemas SAIME y SIIPOL, las autoridades confirmaron que el ciudadano presentaba una solicitud activa ante la justicia. El hombre era requerido por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, bajo la modalidad de transporte.

Tras la captura, el sujeto fue puesto a la orden del Ministerio Público para continuar con las actuaciones legales correspondientes. Este despliegue forma parte de las labores de control que se ejecutan en las principales arterias viales de la región.

Con información de noticiascol.com

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