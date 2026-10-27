Funcionarios de la Dirección de Migración realizaron la detención de un ciudadano en el estado Zulia durante un operativo de verificación de documentos. El procedimiento tuvo lugar en el Punto de Control Migratorio del Puente General Rafael Urdaneta, donde los efectivos interceptaron a Edgar Castro, de 51 años, para una inspección de rutina.
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Sucesos
Detenido hombre solicitado por narcotráfico en el Puente sobre el Lago
Operativo de control
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