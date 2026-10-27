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Detenido funcionario del Cicpc en Barinas por ingresar teléfonos a celdas de custodia

Procedimiento policial

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Un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue detenido en el estado Barinas, luego de que las autoridades confirmaran su participación en el ingreso irregular de equipos telefónicos a las celdas de custodia.

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El aprehendido fue identificado como Yeferson Manuel Blanco González, de 22 años, quien cumplía funciones en la coordinación de sala de resguardo y garantías de la Delegación Municipal Barinas. Según los detalles ofrecidos por el director nacional del cuerpo policial, Douglas Rico, el agente utilizaba su acceso a la zona de custodia para cobrar divisas a privados de libertad para permitir el ingreso irregular de teléfonos celulares a cambio de pagos en efectivo.

Tras la confirmación de estos hechos, el detective fue puesto a la orden del Ministerio Público para enfrentar cargos bajo la Ley Contra la Corrupción y la normativa que regula el uso de telefonía en centros de reclusión. Paralelamente, la institución inició un expediente administrativo interno contra el funcionario.

Con información de noticiascol.com

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