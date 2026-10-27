Un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue detenido en el estado Barinas, luego de que las autoridades confirmaran su participación en el ingreso irregular de equipos telefónicos a las celdas de custodia.
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Sucesos
Detenido funcionario del Cicpc en Barinas por ingresar teléfonos a celdas de custodia
Procedimiento policial
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