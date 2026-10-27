Detenido funcionario del Cicpc en Barinas por ingresar teléfonos a celdas de custodia

El aprehendido fue identificado como Yeferson Manuel Blanco González, de 22 años, quien cumplía funciones en la coordinación de sala de resguardo y garantías de la Delegación Municipal Barinas. Según los detalles ofrecidos por el director nacional del cuerpo policial, Douglas Rico, el agente utilizaba su acceso a la zona de custodia para cobrar divisas a privados de libertad para permitir el ingreso irregular de teléfonos celulares a cambio de pagos en efectivo.

Tras la confirmación de estos hechos, el detective fue puesto a la orden del Ministerio Público para enfrentar cargos bajo la Ley Contra la Corrupción y la normativa que regula el uso de telefonía en centros de reclusión. Paralelamente, la institución inició un expediente administrativo interno contra el funcionario.