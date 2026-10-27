Tres personas fallecieron tras el naufragio de una embarcación artesanal en las aguas del Lago de Valencia, a la altura del municipio Carlos Arvelo, estado Carabobo. El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando un grupo de personas se adentró en el lago para retirar redes de pesca a unos 300 metros de la orilla.
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Naufragio en el Lago de Valencia deja tres fallecidos y una sobreviviente
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