Naufragio en el Lago de Valencia deja tres fallecidos y una sobreviviente

Según reportes de los cuerpos de seguridad, los adultos a bordo se encontraban presuntamente bajo los efectos del alcohol al momento de ingresar al agua, lo que habría causado la inestabilidad y el posterior hundimiento del bote. Una mujer logró nadar hasta la ribera y alertar a las autoridades, convirtiéndose en la única sobreviviente del accidente.

Efectivos de los Bomberos de Carlos Arvelo y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mantienen las maniobras de búsqueda y rescate en la zona afectada. Hasta el momento, las comisiones han recuperado los cuerpos de dos hombres, mientras que el cuerpo de una niña de tres años permanece desaparecido, por lo que las labores de rastreo continúan en el sector.