Reportan accidente de avioneta con destino a la comunidad yanomami de Parima B

Según el reporte oficial, la avioneta transportaba el cuerpo de una mujer fallecida, un familiar y un enfermero de la comunidad. El mandatario regional explicó que el objetivo del vuelo era traer de regreso a pacientes que se encuentran en Parima B, un traslado que había sido postergado previamente debido a las condiciones climáticas adversas en la zona.

La ubicación del siniestro se encuentra en una región selvática cercana a la frontera con Brasil, caracterizada por su difícil acceso, el cual solo es posible a través de rutas fluviales o aéreas. Ante esta situación, los equipos de rescate se encuentran desplegados en el área con el fin de localizar el punto exacto donde cayó la aeronave.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda en el sector para determinar las circunstancias del accidente y brindar asistencia en la zona habitada por comunidades indígenas.