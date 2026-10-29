Una avioneta modelo Cessna 206, identificada con las siglas YV-166, sufrió un accidente este miércoles 28 de octubre cuando se dirigía hacia la comunidad yanomami de Parima B, en el estado Amazonas. La información fue confirmada por el gobernador de la entidad, Miguel Rodríguez, quien detalló que la aeronave cumplía una misión humanitaria.
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Sucesos
Reportan accidente de avioneta con destino a la comunidad yanomami de Parima B
Siniestro aéreo
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