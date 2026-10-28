Un ciudadano venezolano de 44 años fue capturado por funcionarios de Carabineros en la comuna de Paihuano, región de Coquimbo, Chile, tras ser señalado como el presunto responsable del femicidio de su pareja, una mujer de 27 años también de nacionalidad venezolana. Ambos eran oriundos de la ciudad de Cabimas, en el estado Zulia.
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Venezolano es detenido en Chile por el presunto femicidio de su pareja oriunda de Cabimas
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