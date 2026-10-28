Venezolano es detenido en Chile por el presunto femicidio de su pareja oriunda de Cabimas

El suceso ocurrió durante la madrugada de este lunes, cerca de las 02:30 de la mañana. Según los reportes, el crimen se habría desencadenado tras una violenta discusión motivada por celos, en la cual el hombre, identificado como Oswald Herrera, habría asfixiado a la víctima, Daniela Medina, hasta causarle la muerte. Tras el hecho, el sospechoso huyó del lugar, pero fue aprehendido poco después por las autoridades chilenas en calles céntricas de la localidad.

De acuerdo con la información recabada, el detenido llamó a un sobrino residente en Venezuela para confesar lo ocurrido. Posteriormente, fue la hermana del imputado quien halló el cuerpo de la joven sin signos vitales sobre una cama. El detenido quedó a disposición del Tribunal de Garantía de Vicuña, donde enfrenta cargos por el delito de femicidio.

La pareja, que había llegado a Chile proveniente de Bogotá, Colombia, tenía tres hijos en común. Tras el procedimiento policial, los menores de edad quedaron bajo el resguardo de familiares, en el marco de las medidas de protección institucional activadas por el caso. Las autoridades mantienen las investigaciones sobre este hecho que ha conmocionado a la comunidad venezolana en el exterior.