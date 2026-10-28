Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Venezolano es detenido en Chile por el presunto femicidio de su pareja oriunda de Cabimas

Sucesos en el exterior

|2 min|
Imagen de la noticia: Venezolano es detenido en Chile por el presunto femicidio de su pareja oriunda de Cabimas

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Un ciudadano venezolano de 44 años fue capturado por funcionarios de Carabineros en la comuna de Paihuano, región de Coquimbo, Chile, tras ser señalado como el presunto responsable del femicidio de su pareja, una mujer de 27 años también de nacionalidad venezolana. Ambos eran oriundos de la ciudad de Cabimas, en el estado Zulia.

Lee también
Joven de Cabimas fue asesinada frente a sus tres hijos

El suceso ocurrió durante la madrugada de este lunes, cerca de las 02:30 de la mañana. Según los reportes, el crimen se habría desencadenado tras una violenta discusión motivada por celos, en la cual el hombre, identificado como Oswald Herrera, habría asfixiado a la víctima, Daniela Medina, hasta causarle la muerte. Tras el hecho, el sospechoso huyó del lugar, pero fue aprehendido poco después por las autoridades chilenas en calles céntricas de la localidad.

De acuerdo con la información recabada, el detenido llamó a un sobrino residente en Venezuela para confesar lo ocurrido. Posteriormente, fue la hermana del imputado quien halló el cuerpo de la joven sin signos vitales sobre una cama. El detenido quedó a disposición del Tribunal de Garantía de Vicuña, donde enfrenta cargos por el delito de femicidio.

La pareja, que había llegado a Chile proveniente de Bogotá, Colombia, tenía tres hijos en común. Tras el procedimiento policial, los menores de edad quedaron bajo el resguardo de familiares, en el marco de las medidas de protección institucional activadas por el caso. Las autoridades mantienen las investigaciones sobre este hecho que ha conmocionado a la comunidad venezolana en el exterior.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosCabimasChileFemicidio

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.