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Pareja muere tras ataque armado mientras viajaba en motocicleta en Huaquillas

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Una joven venezolana de 19 años, identificada como Alvelis Isamal Martínez Perdomo, fue asesinada junto a su pareja sentimental, Alex Gerardo Betancourt Requenes, de 28 años, en un hecho violento ocurrido este miércoles en la ciudad de Huaquillas, provincia de El Oro, Ecuador.

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El suceso tuvo lugar en horas de la tarde cuando ambos se desplazaban en una motocicleta por la ciudadela 16 de Julio. Según los reportes preliminares, fueron interceptados por hombres desconocidos que también se trasladaban en un vehículo de dos ruedas, quienes dispararon repetidamente contra la pareja antes de huir del lugar.

El ataque ocurrió específicamente en la intersección de las calles Marta Bucaram y Pacchas. Tras las detonaciones, vecinos del sector alertaron a los cuerpos de seguridad, quienes al llegar al sitio confirmaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales.

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Funcionarios de la Policía Nacional y agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) se presentaron en la escena para realizar las diligencias correspondientes, recolectar indicios balísticos y coordinar el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenidos ni han confirmado el móvil del crimen. Las circunstancias del ataque permanecen bajo investigación por parte de los organismos competentes en la zona fronteriza.

Con información de noticiascol.com

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