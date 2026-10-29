Una joven venezolana de 19 años, identificada como Alvelis Isamal Martínez Perdomo, fue asesinada junto a su pareja sentimental, Alex Gerardo Betancourt Requenes, de 28 años, en un hecho violento ocurrido este miércoles en la ciudad de Huaquillas, provincia de El Oro, Ecuador.
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Pareja muere tras ataque armado mientras viajaba en motocicleta en Huaquillas
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