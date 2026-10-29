Funcionarios de la Policía de Maracaibo (Polimaracaibo) llevaron a cabo el rescate de una serpiente que fue avistada en un terreno ubicado en la Circunvalación 1. La actuación policial se produjo la tarde de este miércoles 28 de octubre, luego de que los vecinos de la zona notificaran la presencia del animal.
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Sucesos
Polimaracaibo rescató una serpiente en un terreno de la Circunvalación 1
Fauna silvestre
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Con información de La Verdad
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