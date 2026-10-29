Polimaracaibo rescató una serpiente en un terreno de la Circunvalación 1

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con José Urdaneta, encargado de la seguridad del terreno, quien indicó el punto exacto donde se encontraba el reptil. Los funcionarios trasladaron al animal hasta la sede principal del Ministerio de Ecosocialismo (Minec), situada en Los Haticos, para cumplir con los protocolos de preservación ambiental.

Aunque la especie del ejemplar no fue precisada, el espécimen fue evaluado por especialistas para garantizar su bienestar antes de proceder con su reinserción a su hábitat natural. Esta acción se realizó en estricto cumplimiento de las normas de protección de la fauna silvestre.