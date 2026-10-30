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Autoridades colombianas detienen a coronel de la Aviación buscado por la justicia venezolana

Procedimiento migratorio

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Autoridades de Colombia retuvieron al coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, Eddison Ranses Torrealba Rincón, en la ciudad de Cúcuta. El militar, quien cuenta con una trayectoria en la administración pública, fue interceptado por funcionarios de Migración Colombia mientras realizaba trámites migratorios.

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De acuerdo con los reportes, el oficial presenta una orden de captura por parte de las autoridades nacionales, así como una alerta roja de Interpol. Durante el procedimiento, se detectó que el detenido utilizaba una cédula de identidad falsa para intentar evadir los controles.

Torrealba Rincón es requerido por la justicia venezolana bajo cargos de retraso u omisión intencional de funciones y legitimación de capitales. En años anteriores, el coronel ejerció funciones como presidente encargado de Hidrocapital y director general de Infraestructura del Ministerio de Transporte.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han informado sobre los pasos a seguir respecto al requerimiento venezolano ni sobre un posible proceso de extradición.

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Con información de noticiascol.com

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