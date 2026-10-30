Autoridades de Colombia retuvieron al coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, Eddison Ranses Torrealba Rincón, en la ciudad de Cúcuta. El militar, quien cuenta con una trayectoria en la administración pública, fue interceptado por funcionarios de Migración Colombia mientras realizaba trámites migratorios.
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Sucesos
Autoridades colombianas detienen a coronel de la Aviación buscado por la justicia venezolana
Procedimiento migratorio
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