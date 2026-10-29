El sargento segundo Isaac Rincón, de 32 años, sufrió la amputación de una pierna tras activar un artefacto explosivo tipo mina antipersona mientras participaba en una operación de inhabilitación de una pista de aterrizaje clandestina en Casigua El Cubo, municipio Jesús María Semprún del estado Zulia.
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Sucesos
Militar pierde una pierna tras pisar mina antipersona en Casigua El Cubo
Sucesos en la frontera
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