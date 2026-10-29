Militar pierde una pierna tras pisar mina antipersona en Casigua El Cubo

El efectivo, adscrito a la 13 Brigada de Infantería Motorizada Centinela de la Guajira, formaba parte de una comisión de ocho militares que se desplazaba por el sector West Tarra, una zona fronteriza con Colombia caracterizada por la presencia de grupos irregulares y antiguas instalaciones petroleras. Según reportes, el perímetro se encontraba sembrado con explosivos que no fueron detectados por las tropas durante su avance.

Tras el incidente, Rincón recibió atención inicial en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la localidad, donde los médicos no pudieron salvar su extremidad, lo que obligó a realizar la amputación antes de su traslado al Hospital Militar de Maracaibo.

Integrantes del contingente militar expresaron su descontento ante las instrucciones recibidas tras la detonación. Según denunciaron, los mandos superiores prohibieron realizar disparos de respuesta y ordenaron el retiro inmediato del perímetro sin ejecutar acciones de persecución contra las estructuras armadas, presuntamente vinculadas a disidencias de las FARC y al ELN. La presencia del comandante de la Zodi 11 Zulia en el sitio no derivó en el despliegue aéreo ni en el refuerzo terrestre solicitado por los funcionarios en la zona.

El hecho ha generado malestar entre los efectivos, quienes señalan que la falta de una respuesta operativa contundente ante las organizaciones que operan en la faja fronteriza envía un mensaje de impunidad a los grupos irregulares que mantienen el control de las rutas para el tráfico de sustancias ilícitas en la región.