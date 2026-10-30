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Incautan cargamento de drogas valorado en 220 millones de pesos en Valdivia

Operativo en Chile

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Un procedimiento policial realizado en la región de los Ríos, Chile, permitió el desmantelamiento de una organización criminal dedicada a la producción y distribución de sustancias ilícitas en la ciudad de Valdivia. Durante el operativo, las autoridades lograron la detención de tres personas, entre las cuales se encuentra un ciudadano venezolano.

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El despliegue fue ejecutado por personal del OS7 de Carabineros en coordinación con el Ministerio Público, tras el allanamiento de un inmueble ubicado en el sector Cabo Blanco. Según el reporte oficial, en el sitio fueron incautados 22 kilos de drogas, que incluyen marihuana y hongos alucinógenos, además de 356 plantas de cannabis, dos prensas hidráulicas y dinero en efectivo.

El general Carlos Contreras, jefe de Zona de Carabineros en Los Ríos, precisó que el avalúo de la droga incautada supera los 220 millones de pesos chilenos, cifra equivalente a más de 220 mil dólares. Por su parte, el vocero de la Fiscalía de Los Ríos, Eric Aguayo, confirmó que los tres imputados, dos de nacionalidad chilena y uno venezolano, quedaron a disposición de la justicia para el control de detención y la formalización de cargos. Con esta acción, las autoridades chilenas lograron desmantelar la organización criminal que operaba en la zona.

Con información de noticiascol.com

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