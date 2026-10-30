Un procedimiento policial realizado en la región de los Ríos, Chile, permitió el desmantelamiento de una organización criminal dedicada a la producción y distribución de sustancias ilícitas en la ciudad de Valdivia. Durante el operativo, las autoridades lograron la detención de tres personas, entre las cuales se encuentra un ciudadano venezolano.
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Sucesos
Incautan cargamento de drogas valorado en 220 millones de pesos en Valdivia
Operativo en Chile
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Con información de noticiascol.com
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