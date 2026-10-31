Una tragedia ha conmocionado a la comunidad venezolana tras confirmarse el hallazgo de cinco integrantes de una misma familia sin signos vitales en una vivienda ubicada en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, Buenos Aires. Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, su pareja Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años, y sus tres hijos menores de edad.
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Tragedia en Argentina: padre mata a su familia venezolana y se quita la vida en Merlo
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