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Tragedia en Argentina: padre mata a su familia venezolana y se quita la vida en Merlo

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Una tragedia ha conmocionado a la comunidad venezolana tras confirmarse el hallazgo de cinco integrantes de una misma familia sin signos vitales en una vivienda ubicada en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, Buenos Aires. Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, su pareja Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años, y sus tres hijos menores de edad.

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Las autoridades argentinas manejan como hipótesis principal que el padre perpetró cuatro homicidios consecutivos contra sus seres queridos antes de quitarse la vida. Según los reportes iniciales, el detonante del suceso habrían sido celos obsesivos por parte del hombre, quien recientemente había manifestado en redes sociales su temor ante una posible separación.

El hecho fue descubierto luego de que un compañero de trabajo de la mujer, Carlos Eduardo Marcano, alertara a las autoridades al no obtener respuesta tras dos días de intentos de comunicación. Al ingresar al domicilio, efectivos de la Comisaría 6ta de Merlo hallaron los cuerpos con lesiones violentas y una pistola calibre 9 milímetros marca Sarsilmaz entre las piernas del fallecido.

Durante la inspección forense, los agentes confirmaron que el hombre poseía tatuajes alusivos a la organización criminal Tren de Aragua, aunque las fuentes indicaron que se mantenía alejado de dicha estructura delictiva. El fiscal de la causa y peritos de la policía científica continúan trabajando en la escena para certificar la cronología exacta de los hechos.

Con información de noticiascol.com

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