Más de 40 alumnos del Liceo Andrés Lomelli Rosario, ubicado en el municipio Boconó del estado Trujillo, fueron ingresados al Hospital Rafael Rangel durante la mañana de este viernes 30 de octubre. Los jóvenes presentaron malestares físicos que las autoridades han catalogado como un presunto cuadro de intoxicación masiva. El evento causó alarma en la comunidad educativa, obligando a la evacuación inmediata de las instalaciones.
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Sucesos
Emergencia en Boconó: alumnos del Liceo Andrés Lomelli Rosario reciben atención médica tras presunta intoxicación
Emergencia en Trujillo
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Con información de noticiascol.com
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