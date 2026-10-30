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Emergencia en Boconó: alumnos del Liceo Andrés Lomelli Rosario reciben atención médica tras presunta intoxicación

Emergencia en Trujillo

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Más de 40 alumnos del Liceo Andrés Lomelli Rosario, ubicado en el municipio Boconó del estado Trujillo, fueron ingresados al Hospital Rafael Rangel durante la mañana de este viernes 30 de octubre. Los jóvenes presentaron malestares físicos que las autoridades han catalogado como un presunto cuadro de intoxicación masiva. El evento causó alarma en la comunidad educativa, obligando a la evacuación inmediata de las instalaciones.

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Ante la emergencia, funcionarios de los Bomberos, Protección Civil y diversos cuerpos policiales se desplegaron en el plantel para resguardar el área y facilitar el traslado de los afectados. Como medida de seguridad, se restringió el tránsito vehicular en las adyacencias del liceo. Actualmente, cuerpos de investigación científica permanecen en el plantel recabando muestras ambientales y sustancias sospechosas para esclarecer el origen del suceso. Este hecho se suma a otros reportes similares registrados recientemente en instituciones educativas de la entidad, lo que mantiene a las autoridades en alerta. Los estudiantes afectados permanecen bajo observación médica para la estabilización y evaluación de sus síntomas, mientras se determinan las causas exactas del hecho.

Con información de noticiascol.com

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