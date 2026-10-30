Respiración consciente: una herramienta para regular el sistema nervioso y reducir el estrés

La ciencia moderna demuestra que el corazón, la respiración y el cerebro forman un equipo inseparable que transforma nuestra química interna. Lejos de ser elementos aislados, estos sistemas biológicos responden con rapidez a los estímulos físicos, influyendo directamente en cómo percibimos y gestionamos nuestras preocupaciones diarias.

La especialista advierte que, ante temporadas de estrés o ansiedad, intentar calmar la mente mediante la rumiación mental suele ser un esfuerzo agotador e ineficaz. Por el contrario, modular la respiración con exhalaciones largas permite reorganizar el sistema nervioso y reducir la intensidad de las señales de alerta que el cuerpo interpreta como peligro.

Entrenar la atención y cuidar la forma en que respiramos son herramientas naturales que permiten transformar los hábitos cotidianos en aliados fundamentales para la salud mental. De esta manera, es posible recuperar la serenidad y el equilibrio, dejando de lado los pensamientos automáticos que suelen dominar nuestra jornada.