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Respiración consciente: una herramienta para regular el sistema nervioso y reducir el estrés

Neurociencia y bienestar

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La comprensión de nuestras emociones no es un proceso aislado que ocurre exclusivamente en la cabeza. Según investigaciones de la neurocientífica Nazareth Castellanos, existe una interacción constante entre el cerebro, el corazón y la respiración que determina nuestro estado emocional.

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La ciencia moderna demuestra que el corazón, la respiración y el cerebro forman un equipo inseparable que transforma nuestra química interna. Lejos de ser elementos aislados, estos sistemas biológicos responden con rapidez a los estímulos físicos, influyendo directamente en cómo percibimos y gestionamos nuestras preocupaciones diarias.

La especialista advierte que, ante temporadas de estrés o ansiedad, intentar calmar la mente mediante la rumiación mental suele ser un esfuerzo agotador e ineficaz. Por el contrario, modular la respiración con exhalaciones largas permite reorganizar el sistema nervioso y reducir la intensidad de las señales de alerta que el cuerpo interpreta como peligro.

Entrenar la atención y cuidar la forma en que respiramos son herramientas naturales que permiten transformar los hábitos cotidianos en aliados fundamentales para la salud mental. De esta manera, es posible recuperar la serenidad y el equilibrio, dejando de lado los pensamientos automáticos que suelen dominar nuestra jornada.

Con información de Magnific

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