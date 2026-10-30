La comprensión de nuestras emociones no es un proceso aislado que ocurre exclusivamente en la cabeza. Según investigaciones de la neurocientífica Nazareth Castellanos, existe una interacción constante entre el cerebro, el corazón y la respiración que determina nuestro estado emocional.
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Bienestar
Respiración consciente: una herramienta para regular el sistema nervioso y reducir el estrés
Neurociencia y bienestar
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