El limón es reconocido ampliamente por su aporte de vitamina C, pero su valor nutricional va mucho más allá. Este cítrico contiene casi 30 componentes antioxidantes, entre los que destacan flavonoides como la rutina, hesperidina, naringenina y luteína, además de betacarotenos y diversos ácidos orgánicos que respaldan sus propiedades medicinales.
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Bienestar
Propiedades nutricionales del limón y beneficios de su infusión
Nutrición y salud
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