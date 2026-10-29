Propiedades nutricionales del limón y beneficios de su infusión

Entre los beneficios para la salud, el consumo regular de este fruto ayuda a regular el tránsito intestinal, fortalece el sistema inmunológico y favorece el cuidado de la piel. Asimismo, contribuye a la regeneración de tejidos, la formación de colágeno, la cicatrización de heridas y ayuda a prevenir condiciones como la anemia, las piedras en los riñones y el estreñimiento.

Aprovechamiento de la cáscara

Más allá de la pulpa, la cáscara del limón ofrece beneficios significativos. Al prepararla en infusión, mejora la digestión, reduce la pesadez y los gases, además de favorecer los procesos del hígado y la vesícula. Aunque se ha señalado que podría fortalecer el sistema inmune y reducir riesgos de enfermedades crónicas, es fundamental recordar que se requieren más estudios y que este remedio casero no debe reemplazar ningún tratamiento médico.

Preparación sencilla

Para elaborar la infusión, solo debe lavar bien el limón, retirar la cáscara y colocarla en una olla con agua. Se deja hervir por un par de minutos, se cuela y está lista para servir. Si decide endulzarla con miel o azúcar, tenga en cuenta que esto puede alterar sus valores nutricionales originales.

Este remedio casero no debe reemplazar ningún tratamiento médico.