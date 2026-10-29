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Propiedades nutricionales del limón y beneficios de su infusión

Nutrición y salud

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Imagen de la noticia: Propiedades nutricionales del limón y beneficios de su infusión

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El limón es reconocido ampliamente por su aporte de vitamina C, pero su valor nutricional va mucho más allá. Este cítrico contiene casi 30 componentes antioxidantes, entre los que destacan flavonoides como la rutina, hesperidina, naringenina y luteína, además de betacarotenos y diversos ácidos orgánicos que respaldan sus propiedades medicinales.

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Entre los beneficios para la salud, el consumo regular de este fruto ayuda a regular el tránsito intestinal, fortalece el sistema inmunológico y favorece el cuidado de la piel. Asimismo, contribuye a la regeneración de tejidos, la formación de colágeno, la cicatrización de heridas y ayuda a prevenir condiciones como la anemia, las piedras en los riñones y el estreñimiento.

Remedio casero: Aprovecha las propiedades antioxidantes de la cáscara de limón y prepara el té que tu cuerpo necesita

Aprovechamiento de la cáscara

Más allá de la pulpa, la cáscara del limón ofrece beneficios significativos. Al prepararla en infusión, mejora la digestión, reduce la pesadez y los gases, además de favorecer los procesos del hígado y la vesícula. Aunque se ha señalado que podría fortalecer el sistema inmune y reducir riesgos de enfermedades crónicas, es fundamental recordar que se requieren más estudios y que este remedio casero no debe reemplazar ningún tratamiento médico.

Preparación sencilla

Para elaborar la infusión, solo debe lavar bien el limón, retirar la cáscara y colocarla en una olla con agua. Se deja hervir por un par de minutos, se cuela y está lista para servir. Si decide endulzarla con miel o azúcar, tenga en cuenta que esto puede alterar sus valores nutricionales originales.

Este remedio casero no debe reemplazar ningún tratamiento médico.

Con información de Freepik

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