Expertos proponen personalizar el cribado del cáncer de mama ante limitaciones de los protocolos actuales

La medicina avanza hacia un modelo más personalizado que busca integrar herramientas innovadoras para optimizar los recursos y ofrecer un seguimiento adaptado a las necesidades reales de cada mujer. Según los expertos, la detección precoz representa la herramienta más potente para elevar las tasas de curación y supervivencia, por lo que sugieren ajustar la frecuencia de los controles según el perfil de riesgo individual en lugar de aplicar una norma única.

Foto: tuasaude.com Foto: tuasaude.com

La integración de la tecnología juega un rol fundamental en este cambio de paradigma. La inteligencia artificial permite agilizar la lectura de imágenes radiológicas y priorizar casos sospechosos, mientras que la biopsia líquida facilita la detección de mutaciones específicas mediante análisis de sangre, evitando procedimientos invasivos. A pesar de estos avances, los especialistas insisten en la importancia de educar a la población sobre la autoexploración y la necesidad de acudir al médico ante cualquier cambio inusual.

Foto: sciencelink.com Foto: sciencelink.com

Finalmente, el abordaje integral del cáncer de mama no debe limitarse al tratamiento clínico. Los oncólogos subrayan que garantizar un acompañamiento psicológico adecuado y atender las secuelas físicas a largo plazo es indispensable para mejorar la calidad de vida de las supervivientes, asegurando un cuidado que trascienda la intervención quirúrgica o farmacológica.