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Expertos proponen personalizar el cribado del cáncer de mama ante limitaciones de los protocolos actuales

Salud femenina

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El cáncer de mama se mantiene como uno de los desafíos sanitarios más complejos a nivel global, lo que ha llevado a la comunidad científica a plantear la necesidad de actualizar los protocolos de prevención y diagnóstico. Actualmente, los esquemas tradicionales suelen basarse en mamografías bianuales a partir de los cincuenta años, una estrategia que especialistas en oncología médica consideran insuficiente ante la variabilidad genética, los antecedentes familiares y los estilos de vida de las pacientes.

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La medicina avanza hacia un modelo más personalizado que busca integrar herramientas innovadoras para optimizar los recursos y ofrecer un seguimiento adaptado a las necesidades reales de cada mujer. Según los expertos, la detección precoz representa la herramienta más potente para elevar las tasas de curación y supervivencia, por lo que sugieren ajustar la frecuencia de los controles según el perfil de riesgo individual en lugar de aplicar una norma única.

Nuevas perspectivas en salud femenina: la urgencia de ajustar la edad y frecuencia de las mamografíasFoto: tuasaude.com

La integración de la tecnología juega un rol fundamental en este cambio de paradigma. La inteligencia artificial permite agilizar la lectura de imágenes radiológicas y priorizar casos sospechosos, mientras que la biopsia líquida facilita la detección de mutaciones específicas mediante análisis de sangre, evitando procedimientos invasivos. A pesar de estos avances, los especialistas insisten en la importancia de educar a la población sobre la autoexploración y la necesidad de acudir al médico ante cualquier cambio inusual.

Nuevas perspectivas en salud femenina: la urgencia de ajustar la edad y frecuencia de las mamografíasFoto: sciencelink.com

Finalmente, el abordaje integral del cáncer de mama no debe limitarse al tratamiento clínico. Los oncólogos subrayan que garantizar un acompañamiento psicológico adecuado y atender las secuelas físicas a largo plazo es indispensable para mejorar la calidad de vida de las supervivientes, asegurando un cuidado que trascienda la intervención quirúrgica o farmacológica.

Con información de noticiascol.com

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