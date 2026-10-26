El cáncer de mama se mantiene como uno de los desafíos sanitarios más complejos a nivel global, lo que ha llevado a la comunidad científica a plantear la necesidad de actualizar los protocolos de prevención y diagnóstico. Actualmente, los esquemas tradicionales suelen basarse en mamografías bianuales a partir de los cincuenta años, una estrategia que especialistas en oncología médica consideran insuficiente ante la variabilidad genética, los antecedentes familiares y los estilos de vida de las pacientes.
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Bienestar
Expertos proponen personalizar el cribado del cáncer de mama ante limitaciones de los protocolos actuales
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