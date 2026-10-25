La piel humana constituye la primera línea de defensa de nuestro organismo ante las agresiones externas y refleja el estado de los procesos internos. Por ello, la aparición de manchas o pigmentaciones rojizas es una manifestación frecuente que puede originarse por múltiples factores, desde irritaciones temporales hasta condiciones médicas específicas.
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Bienestar
Causas comunes de las manchas rojas en la piel y cómo tratarlas
Salud dermatológica
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