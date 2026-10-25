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Causas comunes de las manchas rojas en la piel y cómo tratarlas

Salud dermatológica

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Imagen de la noticia: Causas comunes de las manchas rojas en la piel y cómo tratarlas

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La piel humana constituye la primera línea de defensa de nuestro organismo ante las agresiones externas y refleja el estado de los procesos internos. Por ello, la aparición de manchas o pigmentaciones rojizas es una manifestación frecuente que puede originarse por múltiples factores, desde irritaciones temporales hasta condiciones médicas específicas.

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Por qué aparecen manchas rojas en la piel: causas y tratamientos

Entre las afecciones más habituales destaca el sarpullido por calor, causado por el bloqueo de las glándulas sudoríparas. Esta condición genera pequeñas protuberancias con picazón en áreas de pliegues como el cuello o las axilas, las cuales pueden aliviarse manteniendo la zona fresca, seca o mediante el uso de compresas frías y geles naturales como el aloe vera.

Por su parte, la pitiriasis rosada suele afectar a jóvenes y adolescentes, manifestándose con una mancha de mayor tamaño seguida de erupciones menores en el torso o la espalda. Aunque tiende a desaparecer espontáneamente, los especialistas pueden recomendar antihistamínicos o corticosteroides para acelerar la recuperación.

La dermatitis, otra causa recurrente, se presenta en dos variantes principales. La dermatitis de contacto ocurre tras el roce con alérgenos o irritantes y suele mejorar al evitar el estímulo o usar cremas con hidrocortisona. En contraste, la dermatitis atópica es una condición crónica de origen genético que requiere un manejo constante mediante hidratación, cremas con esteroides y antihistamínicos orales bajo supervisión médica. Identificar el origen y aplicar cuidados adecuados es fundamental para mantener la salud de la barrera cutánea.

Con información de Noticiascol.com

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