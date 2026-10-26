La infancia es una etapa clave en la que el movimiento y la curiosidad constante definen el descubrimiento del entorno. Expertos en salud insisten en que fomentar el hábito de la actividad física desde edades tempranas es una herramienta fundamental para potenciar el desarrollo intelectual y emocional, más allá de los beneficios físicos evidentes.
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Bienestar
La actividad física regular potencia el desarrollo cognitivo y emocional en niños
Bienestar infantil
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