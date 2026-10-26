La actividad física regular potencia el desarrollo cognitivo y emocional en niños

La Organización Mundial de la Salud sugiere que los niños se ejerciten al menos tres veces por semana durante periodos de cuarenta a cuarenta y cinco minutos. Adoptar estas rutinas saludables impacta de manera directa en la neuroplasticidad cerebral, la capacidad de concentración y el rendimiento escolar, contrarrestando los efectos del sedentarismo y el uso excesivo de pantallas.

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El entrenador físico Rainier Colmenares señala que no existen limitaciones de edad para iniciar rutinas adaptadas. Para los niños entre seis y nueve años, el especialista aconseja utilizar estrategias lúdicas que permitan replicar movimientos mediante el juego. A medida que alcanzan los diez y doce años, los menores adquieren la capacidad de seguir instrucciones más precisas y ejecutar rutinas específicas.

En el caso de jóvenes que han entrado en la pubertad, Colmenares indica que es posible incorporar el uso de pesas, siempre bajo supervisión y considerando las capacidades individuales. Según el entrenador, los niños que se ejercitan mejoran notablemente sus relaciones interpersonales, volviéndose más sociables y adaptándose con mayor facilidad a diferentes entornos.

Finalmente, el especialista recalca que el hogar es el escenario ideal para desarrollar este hábito. El acompañamiento de los padres es esencial para convertir el ejercicio en un momento de unión familiar y bienestar compartido, asegurando un crecimiento equilibrado para las futuras generaciones.