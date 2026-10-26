Iniciar un nuevo proyecto o transformar un plan de vida suele ser un proceso cargado de ilusión y metas ambiciosas. Sin embargo, es común que surja el miedo a lo desconocido, una sensación natural que, de no gestionarse correctamente, puede derivar en ansiedad y paralizar la toma de decisiones, frenando el desarrollo de grandes ideas.
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Bienestar
Cómo transformar el miedo a lo desconocido en un aliado para emprender
Desarrollo personal
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