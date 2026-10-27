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Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos actualiza pautas sobre terapia hormonal en la menopausia

Salud femenina

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El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) ha publicado una actualización de sus recomendaciones oficiales para el manejo de la salud femenina durante la etapa del climaterio. Tras un análisis exhaustivo, la institución médica determinó que los beneficios generales de aplicar terapia de reemplazo hormonal superan de manera significativa a los posibles riesgos en la mayoría de los casos clínicos.

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Dentro de los nuevos lineamientos, el organismo establece que el tratamiento hormonal debe posicionarse como la opción preferente y de primera línea para combatir síntomas severos, tales como los sofocos, las sudoraciones nocturnas y las alteraciones del sueño que afectan la calidad de vida de las pacientes. Esta postura representa un cambio frente a los protocolos de 2014, que limitaban el uso de dosis y tiempos de tratamiento.

En esta nueva etapa, la actualización actual aboga por la flexibilidad y el diálogo continuo entre médico y paciente, permitiendo que las decisiones terapéuticas se ajusten a las necesidades individuales. El objetivo es priorizar el bienestar integral y la estabilidad emocional de las mujeres maduras, sin imponer barreras de tiempo arbitrarias.

No obstante, la institución subraya que este tratamiento no es apto para todas las personas. Aquellas pacientes con antecedentes médicos de coágulos sanguíneos, accidentes cerebrovasculares o ciertos tipos de cáncer deben evitar esta terapia, para quienes se recomienda explorar un abanico más amplio de alternativas seguras. Asimismo, aunque se sugiere iniciar el tratamiento antes de los 60 años o dentro de la primera década tras el inicio de la menopausia, la guía permite la continuidad del uso después de esa edad si los síntomas persisten.

Con información de Magnific

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