El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) ha publicado una actualización de sus recomendaciones oficiales para el manejo de la salud femenina durante la etapa del climaterio. Tras un análisis exhaustivo, la institución médica determinó que los beneficios generales de aplicar terapia de reemplazo hormonal superan de manera significativa a los posibles riesgos en la mayoría de los casos clínicos.
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Bienestar
Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos actualiza pautas sobre terapia hormonal en la menopausia
Salud femenina
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