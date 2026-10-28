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El hígado: funciones vitales y recomendaciones para su cuidado

Salud y bienestar

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El hígado es el órgano sólido de mayor tamaño en el cuerpo humano y cumple un rol fundamental como centro de desintoxicación y filtro del organismo. Su importancia radica en la gestión de actividades metabólicas, la regulación de niveles químicos en la sangre y la descomposición de grasas para facilitar la digestión, según destaca la Fundación Hígado América.

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Diversos factores pueden comprometer la salud de este órgano. Especialistas de la Clínica Mayo señalan que las enfermedades hepáticas pueden originarse por infecciones como la hepatitis, afecciones del sistema inmunitario, factores genéticos, el consumo de alcohol, la obesidad, el uso de ciertos medicamentos o la exposición a sustancias tóxicas.

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El deterioro hepático puede manifestarse a través de síntomas que a menudo pasan desapercibidos. Entre las señales de alerta se encuentran la presencia de ojeras persistentes, piel sin brillo, sensación de hinchazón o pesadez tras las comidas, cansancio crónico y molestias en el costado derecho. Asimismo, cambios en el color de la orina o las heces, picazón cutánea y la tendencia a presentar moretones son indicadores que requieren atención inmediata.

Ante la aparición de estos síntomas, es indispensable consultar a un médico para obtener un diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado. Como medida complementaria, algunos especialistas sugieren el consumo de remolacha, rica en betaina, un compuesto que favorece la desintoxicación y ayuda al hígado a procesar las grasas de manera natural.

Para preparar esta opción, se recomienda licuar la remolacha con agua, añadir el jugo de un limón y, opcionalmente, una cucharada de miel. Es fundamental consumir la preparación recién hecha para conservar sus propiedades.

Con información de Freepik

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