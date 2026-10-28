El hígado es el órgano sólido de mayor tamaño en el cuerpo humano y cumple un rol fundamental como centro de desintoxicación y filtro del organismo. Su importancia radica en la gestión de actividades metabólicas, la regulación de niveles químicos en la sangre y la descomposición de grasas para facilitar la digestión, según destaca la Fundación Hígado América.
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Bienestar
El hígado: funciones vitales y recomendaciones para su cuidado
Salud y bienestar
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