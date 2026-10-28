Un reciente estudio académico ha puesto de relieve las propiedades saludables de la granada, analizando cómo sus componentes interactúan con el sistema digestivo humano. La investigación se centró en la capacidad de esta fruta para influir positivamente en la microbiota intestinal, un factor determinante para el bienestar general.
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Bienestar
Investigación revela cómo la granada reduce la inflamación y el estrés oxidativo
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