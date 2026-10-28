Investigación revela cómo la granada reduce la inflamación y el estrés oxidativo

Según los expertos, el secreto radica en la punicalagina, un compuesto que sufre un proceso de biotransformación al entrar en contacto con las bacterias benéficas del intestino. Este proceso libera sustancias activas que protegen la integridad de la barrera intestinal frente a agresiones externas, reduciendo el daño oxidativo en los tejidos.

Para validar estos hallazgos, se realizó un ensayo clínico con pacientes diagnosticados con síndrome de intestino irritable. Durante 30 días, los participantes consumieron complementos basados en extracto de granada y probióticos. Los resultados mostraron una disminución profunda en los niveles de estrés oxidativo en sangre y una reducción significativa de los marcadores inflamatorios.

Además de los cambios biológicos, los pacientes reportaron una mejoría en su calidad de vida. Se observó una estabilización en la consistencia de las deposiciones y una disminución del dolor abdominal cotidiano, lo que también impactó positivamente en la reducción de los niveles de ansiedad asociados al malestar físico prolongado.