Los trastornos cerebrales se han consolidado como uno de los desafíos más significativos para la medicina moderna, afectando la calidad de vida y el bienestar social. Susana Arias, especialista y vocal de la Sociedad Española de Neurología, ha enfatizado la necesidad de implementar medidas preventivas para proteger la salud cognitiva de la población ante el incremento de estas afecciones.
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Bienestar
Expertos advierten sobre el impacto de los trastornos cerebrales y la importancia de la prevención
Salud neurológica
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