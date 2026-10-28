Expertos advierten sobre el impacto de los trastornos cerebrales y la importancia de la prevención

De acuerdo con los datos aportados por la comunidad médica, cerca del 40 % de los ciudadanos padece en algún momento de su vida algún tipo de problema neurológico, mientras que estas patologías están vinculadas a casi el 19 % de la mortalidad total. Entre las causas más frecuentes se encuentran los problemas cerebrovasculares, como el ictus, además de las migrañas recurrentes y el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.

Aunque el factor edad es determinante, los especialistas subrayan que existen múltiples acciones preventivas que están al alcance de cualquier persona para minimizar el riesgo de daños severos. Entre las recomendaciones principales destacan el control estricto de la presión arterial, los niveles de azúcar y el colesterol, además de evitar el consumo de tabaco y moderar la ingesta de alcohol.

La adopción de una dieta equilibrada, similar a la mediterránea, junto con la práctica regular de actividad física y el mantenimiento de una vida social activa, son pilares fundamentales para preservar el tejido cerebral. Asimismo, la estimulación cognitiva mediante la lectura, los pasatiempos y el aprendizaje continuo ayuda a retrasar el deterioro mental. Los médicos insisten en que la detección temprana de los síntomas y la rápida actuación ante señales de alarma son claves determinantes para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.