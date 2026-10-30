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Hija de Bruce Willis publica conmovedora imagen junto al actor en medio de su proceso de salud

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Tallulah Willis compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su padre, el actor Bruce Willis, en un gesto que ha conmovido a sus seguidores. La imagen muestra a la joven sosteniendo la mano de su progenitor, quien quien se encuentra retirado de la actuación debido a un diagnóstico de demencia frontotemporal, condición que le fue confirmada en 2023 tras un diagnóstico previo de afasia en 2022.

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La publicación, acompañada por el mensaje «algunos momentos significan más de lo que las palabras pueden expresar», refleja la cercanía y el respeto que la familia mantiene durante este proceso. Desde que se hizo pública la salud del protagonista de producciones como «Duro de Matar» y «Luz de Luna», la familia mantiene una postura transparente y cercana con el público, utilizando sus plataformas digitales para documentar momentos significativos y agradecer la solidaridad recibida.

La respuesta de los internautas no se hizo esperar, inundando la sección de comentarios con mensajes de aliento y recuerdos sobre la trayectoria del intérprete. Este tipo de interacciones demuestra que, a pesar de las dificultades derivadas de su estado de salud, el cariño de la audiencia hacia el actor permanece intacto.

Con información de noticiascol.com

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