Tallulah Willis compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su padre, el actor Bruce Willis, en un gesto que ha conmovido a sus seguidores. La imagen muestra a la joven sosteniendo la mano de su progenitor, quien quien se encuentra retirado de la actuación debido a un diagnóstico de demencia frontotemporal, condición que le fue confirmada en 2023 tras un diagnóstico previo de afasia en 2022.
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Hija de Bruce Willis publica conmovedora imagen junto al actor en medio de su proceso de salud
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