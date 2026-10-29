Venevisión recibe a Lupita Ferrer en el marco de las actividades por su 65.º aniversario

La artista aprovechó el encuentro para recordar su destacada trayectoria y el trabajo compartido con el fallecido actor José Bardina, con quien conformó una de las parejas estelares más recordadas de la televisión nacional. Ferrer destacó que, durante aquellos años, la producción de telenovelas era constante y los libretos lograban cautivar a audiencias tanto locales como internacionales.

“Fue una época increíble, el gran inicio de la era dorada y de las novelas románticas, todo sin planificarlo”, expresó la actriz al rememorar títulos emblemáticos como “Esmeralda”, “La Zulianita” y “Cristal”. Asimismo, destacó la importancia del teatro como la base fundamental para quienes desean iniciarse en el mundo de la actuación, recordando sus propios comienzos sobre las tablas en el Ateneo de Caracas.

Esta visita forma parte de las actividades conmemorativas que realiza el canal por su 65.º aniversario. La actriz enfatizó que estas producciones permanecen en su memoria como un legado que busca inspirar a las nuevas generaciones a formarse con vocación y disciplina.