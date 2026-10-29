Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Entretenimiento

Venevisión recibe a Lupita Ferrer en el marco de las actividades por su 65.º aniversario

Trayectoria artística

|2 min|
Imagen de la noticia: Venevisión recibe a Lupita Ferrer en el marco de las actividades por su 65.º aniversario

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La actriz venezolana Lupita Ferrer visitó las instalaciones de Venevisión el pasado martes 27 de octubre, donde fue recibida para realizar un recorrido por su trayectoria artística y sus inicios en la pantalla chica. Durante su estancia en la planta televisiva, la intérprete participó en el programa “Portadas al Día”, conducido por Leonardo Aldana e Isabella Rodríguez.

Lee también
La 14.ª edición del Festival de Cine Alemán recorrerá salas de cine en Venezuela

La artista aprovechó el encuentro para recordar su destacada trayectoria y el trabajo compartido con el fallecido actor José Bardina, con quien conformó una de las parejas estelares más recordadas de la televisión nacional. Ferrer destacó que, durante aquellos años, la producción de telenovelas era constante y los libretos lograban cautivar a audiencias tanto locales como internacionales.

“Fue una época increíble, el gran inicio de la era dorada y de las novelas románticas, todo sin planificarlo”, expresó la actriz al rememorar títulos emblemáticos como “Esmeralda”, “La Zulianita” y “Cristal”. Asimismo, destacó la importancia del teatro como la base fundamental para quienes desean iniciarse en el mundo de la actuación, recordando sus propios comienzos sobre las tablas en el Ateneo de Caracas.

El gran regreso de Lupita Ferrer a Venevisión

Esta visita forma parte de las actividades conmemorativas que realiza el canal por su 65.º aniversario. La actriz enfatizó que estas producciones permanecen en su memoria como un legado que busca inspirar a las nuevas generaciones a formarse con vocación y disciplina.

El gran regreso de Lupita Ferrer a Venevisión

Con información de Meridiano

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

EntretenimientoLupita FerrerTelevisión VenezolanaVenevisión

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.