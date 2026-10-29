La actriz venezolana Lupita Ferrer visitó las instalaciones de Venevisión el pasado martes 27 de octubre, donde fue recibida para realizar un recorrido por su trayectoria artística y sus inicios en la pantalla chica. Durante su estancia en la planta televisiva, la intérprete participó en el programa “Portadas al Día”, conducido por Leonardo Aldana e Isabella Rodríguez.
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Entretenimiento
Venevisión recibe a Lupita Ferrer en el marco de las actividades por su 65.º aniversario
Trayectoria artística
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Con información de Meridiano
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