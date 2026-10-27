Nicole Kidman ha captado la atención del público tras protagonizar una sesión fotográfica para la edición australiana de la revista Vogue. En las imágenes, la actriz de 59 años luce un conjunto de lencería negra de la firma Chanel, destacando su abdomen tonificado.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Entretenimiento
Nicole Kidman deslumbra en Vogue Australia con su figura a los 59 años
Producción fotográfica
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Meridiano
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...