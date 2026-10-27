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Nicole Kidman deslumbra en Vogue Australia con su figura a los 59 años

Producción fotográfica

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Nicole Kidman ha captado la atención del público tras protagonizar una sesión fotográfica para la edición australiana de la revista Vogue. En las imágenes, la actriz de 59 años luce un conjunto de lencería negra de la firma Chanel, destacando su abdomen tonificado.

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Nicole Kidman muestra lo sexy que luce su cuerpo a los 59 años

En las imágenes, la actriz de 59 años luce un conjunto de lencería negra de la firma Chanel, destacando su abdomen tonificado. La producción visual, capturada por el fotógrafo Lachlan Bailey con la asesoría de Christine Centenera, acompaña una entrevista donde la artista reflexiona sobre su carrera en Hollywood y los desafíos que enfrentó al inicio de su trayectoria.

Nicole Kidman muestra lo sexy que luce su cuerpo a los 59 años

Durante la entrevista, Kidman abordó aspectos de su vida familiar y profesional, consolidándose como una de las figuras más relevantes de la industria tras haber obtenido el premio Óscar en 2003 por su papel en la película “Las horas”.

Nicole Kidman muestra lo sexy que luce su cuerpo a los 59 años

La actriz enfatizó que, aunque busca dar lo mejor de sí en cada proyecto, no persigue la perfección, manteniendo una postura realista sobre su carrera. La sesión fotográfica ha sido ampliamente comentada por el público debido a la impecable condición física que exhibe la artista.

Nicole Kidman muestra lo sexy que luce su cuerpo a los 59 años

Con información de Meridiano

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