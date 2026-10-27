Nicole Kidman deslumbra en Vogue Australia con su figura a los 59 años

En las imágenes, la actriz de 59 años luce un conjunto de lencería negra de la firma Chanel, destacando su abdomen tonificado. La producción visual, capturada por el fotógrafo Lachlan Bailey con la asesoría de Christine Centenera, acompaña una entrevista donde la artista reflexiona sobre su carrera en Hollywood y los desafíos que enfrentó al inicio de su trayectoria.

Durante la entrevista, Kidman abordó aspectos de su vida familiar y profesional, consolidándose como una de las figuras más relevantes de la industria tras haber obtenido el premio Óscar en 2003 por su papel en la película “Las horas”.

La actriz enfatizó que, aunque busca dar lo mejor de sí en cada proyecto, no persigue la perfección, manteniendo una postura realista sobre su carrera. La sesión fotográfica ha sido ampliamente comentada por el público debido a la impecable condición física que exhibe la artista.