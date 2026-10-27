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Daniela Alvarado celebró sus 45 años rodeada de su familia y amigos cercanos

Vida personal

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Imagen de la noticia: Daniela Alvarado celebró sus 45 años rodeada de su familia y amigos cercanos

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La actriz venezolana Daniela Alvarado celebró sus 45 años el pasado 23 de octubre en un encuentro familiar y cercano. La artista, quien compartió los momentos de la celebración a través de su cuenta en Instagram, estuvo acompañada por su esposo, José Manuel Suárez, y su hija, Olivia.

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Esta reunión que compartió con sus seguidores también contó con la presencia de la actriz Patricia Schwarzgruber, amiga cercana de la intérprete. A través de un carrusel de imágenes, la actriz agradeció a las personas que estuvieron presentes en su día especial, destacando el apoyo recibido de sus seres queridos. Un mensaje particular fue dedicado a su hija Olivia, a quien describió como una fuente de felicidad. La celebración marca un momento significativo para Alvarado, quien recientemente ha atravesado etapas personales complejas, incluyendo la pérdida de su hija Cordelia, un hecho que ha abordado públicamente con sensibilidad.

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Con información de Meridiano

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