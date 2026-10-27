La actriz venezolana Daniela Alvarado celebró sus 45 años el pasado 23 de octubre en un encuentro familiar y cercano. La artista, quien compartió los momentos de la celebración a través de su cuenta en Instagram, estuvo acompañada por su esposo, José Manuel Suárez, y su hija, Olivia.
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Daniela Alvarado celebró sus 45 años rodeada de su familia y amigos cercanos
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Con información de Meridiano
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