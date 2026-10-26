Eva Blanco celebra 97 años de vida como pionera de la actuación en Venezuela

A lo largo de su trayectoria, Blanco dejó una huella imborrable en la televisión nacional con su participación en producciones inolvidables como «Historia de tres hermanas», «El derecho de nacer», «Las Amazonas» y «La viuda joven». Su trabajo también se extendió al cine, donde destacó en la película «La oveja negra», bajo la dirección de Román Chalbaud.

Colegas y seguidores aprovecharon la ocasión para expresar su admiración. Entre las personalidades que se sumaron a las felicitaciones estuvo el actor Daniel Lugo, quien le dedicó un mensaje a través de Instagram. Por su parte, el público recordó su legado artístico único y su contribución a la época dorada de la televisión venezolana con mensajes que celebran su vigencia en la memoria colectiva.

La imagen de la primera actriz se mantiene como un referente de respeto y entrega absoluta a la actuación, recordando una etapa en la que la producción nacional buscaba consolidarse como un modelo de calidad dentro y fuera de nuestras fronteras.