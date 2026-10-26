La emblemática actriz venezolana Eva Blanco, pionera del arte dramático en el país, celebró este domingo 25 de octubre su cumpleaños número 97. La artista, quien actualmente se encuentra retirada de los medios y reside en Caracas, recibió múltiples mensajes de afecto a través de las redes sociales en reconocimiento a su extensa carrera.
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Farándula
Eva Blanco celebra 97 años de vida como pionera de la actuación en Venezuela
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Con información de Meridiano
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