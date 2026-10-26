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Eva Blanco celebra 97 años de vida como pionera de la actuación en Venezuela

Aniversario

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Imagen de la noticia: Eva Blanco celebra 97 años de vida como pionera de la actuación en Venezuela

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La emblemática actriz venezolana Eva Blanco, pionera del arte dramático en el país, celebró este domingo 25 de octubre su cumpleaños número 97. La artista, quien actualmente se encuentra retirada de los medios y reside en Caracas, recibió múltiples mensajes de afecto a través de las redes sociales en reconocimiento a su extensa carrera.

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A lo largo de su trayectoria, Blanco dejó una huella imborrable en la televisión nacional con su participación en producciones inolvidables como «Historia de tres hermanas», «El derecho de nacer», «Las Amazonas» y «La viuda joven». Su trabajo también se extendió al cine, donde destacó en la película «La oveja negra», bajo la dirección de Román Chalbaud.

La primera actriz Eva Blanco cumplió 97 años

Colegas y seguidores aprovecharon la ocasión para expresar su admiración. Entre las personalidades que se sumaron a las felicitaciones estuvo el actor Daniel Lugo, quien le dedicó un mensaje a través de Instagram. Por su parte, el público recordó su legado artístico único y su contribución a la época dorada de la televisión venezolana con mensajes que celebran su vigencia en la memoria colectiva.

La primera actriz Eva Blanco cumplió 97 años

La imagen de la primera actriz se mantiene como un referente de respeto y entrega absoluta a la actuación, recordando una etapa en la que la producción nacional buscaba consolidarse como un modelo de calidad dentro y fuera de nuestras fronteras.

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Con información de Meridiano

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