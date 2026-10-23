El cantante puertorriqueño Ricky Martin utilizó sus redes sociales para poner fin a las especulaciones que, durante más de 20 años, lo han vinculado sentimentalmente con el actor mexicano Eduardo Verástegui. A través de sus historias de Instagram, el intérprete negó cualquier vínculo íntimo entre ambos con un mensaje cargado de ironía, aprovechando el espacio para promocionar su reciente colaboración musical titulada “Pikito Pikito”, junto al brasileño Pedro Sampaio.
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Ricky Martin desmiente con ironía rumores de relación con Eduardo Verástegui
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Con información de Meridiano
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