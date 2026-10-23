Ricky Martin desmiente con ironía rumores de relación con Eduardo Verástegui

La respuesta de Martin surgió poco después de que Verástegui fuera consultado por la prensa sobre el mismo tema. El cineasta mexicano también rechazó las versiones, calificándolas de falsas y pidiendo mayor creatividad a los medios al abordar su vida personal. “Es una mentira y ustedes lo saben, llevan más de 20 años preguntándome lo mismo”, declaró el actor.

Las especulaciones sobre este supuesto romance cobraron fuerza nuevamente en mayo pasado, cuando la periodista Ana María Alvarado mencionó en el programa mexicano Sale el Sol que la actriz Aracely Arámbula habría relacionado la asistencia de Martin a un concierto con el fin de una supuesta relación entre ambos. No obstante, dicha versión no ha sido confirmada por la actriz, manteniéndose únicamente como una afirmación atribuida a la comunicadora.