Osmel Sousa apareció en las oficinas de Venevisión tras años de ausencia, un hecho que sorprendió a la audiencia al marcar su retorno al canal después de nueve años de haber dejado la presidencia de la Organización Miss Venezuela.
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Osmel Sousa reaparece en las instalaciones de Venevisión tras nueve años de ausencia
Tras nueve años de ausencia
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Con información de Meridiano
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