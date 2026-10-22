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Osmel Sousa reaparece en las instalaciones de Venevisión tras nueve años de ausencia

Tras nueve años de ausencia

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Osmel Sousa apareció en las oficinas de Venevisión tras años de ausencia, un hecho que sorprendió a la audiencia al marcar su retorno al canal después de nueve años de haber dejado la presidencia de la Organización Miss Venezuela.

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El experto en reinas de belleza compartió un video en su cuenta de Instagram donde se le observa llegar a la sede administrativa del canal, donde fue recibido por el personal. Aunque el motivo de la visita no ha sido revelado oficialmente, surgen especulaciones sobre una posible asesoría para la actual representante nacional, Clara Vegas Goetz, quien se prepara para el Miss Universo 2026.

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Por su parte, Harry Levy, director nacional de la Organización Miss Venezuela, no ofreció detalles sobre el encuentro y se limitó a reaccionar en redes sociales. De igual manera, figuras cercanas al entorno de la belleza, como la profesora de pasarela Giselle Reyes, celebraron el reencuentro.

Con información de Meridiano

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