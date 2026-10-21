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Kim Kardashian celebra sus 46 años consolidada como figura influyente

Trayectoria y actualidad

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Imagen de la noticia: Kim Kardashian celebra sus 46 años consolidada como figura influyente

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Kim Kardashian celebra este 21 de octubre su cumpleaños número 46, consolidada como una de las personalidades más influyentes del panorama internacional. La socialité, quien mantiene una relación con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, llega a esta nueva etapa con una carrera diversificada.

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Según la revista Forbes, la empresaria posee un patrimonio estimado en 1.900 millones de dólares. En años recientes, ha expandido su perfil profesional al incursionar en la actuación con la serie «Todo vale», en la cual interpreta a una abogada especializada en divorcios en la ciudad de Los Ángeles.

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Su faceta como empresaria destaca a través de su marca SKIMS, la cual ofrece una amplia gama de productos que incluyen ropa moldeadora, fajas y trajes de baño. La figura pública ha demostrado su versatilidad, ha incursionado en la actuación con la serie «Todo vale» y mantiene una presencia constante en redes sociales, donde comparte sus viajes y proyectos personales.

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Antes de alcanzar la fama mundial con el reality show «Keeping Up with the Kardashians» en 2007, Kardashian trabajó a mediados de los años 2000 como asistente y organizadora de vestuario de Paris Hilton. Actualmente, continúa siendo un referente de estilo y negocios a nivel global.

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Con información de Meridiano

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