Kim Kardashian celebra este 21 de octubre su cumpleaños número 46, consolidada como una de las personalidades más influyentes del panorama internacional. La socialité, quien mantiene una relación con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, llega a esta nueva etapa con una carrera diversificada.
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Farándula
Kim Kardashian celebra sus 46 años consolidada como figura influyente
Trayectoria y actualidad
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Con información de Meridiano
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