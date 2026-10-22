La cantante colombiana Greeicy aterrizó este miércoles 21 de octubre en el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, en Barquisimeto, marcando el inicio de su visita al país. Su llegada estuvo acompañada por muestras de cariño y una bienvenida al ritmo del folklore venezolano, gesto que sorprendió a la artista al encontrarse con sus seguidores.
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Farándula
Greeicy llega a Venezuela para iniciar su gira Candela World Tour
Gira musical
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Con información de Meridiano
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