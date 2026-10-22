Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Farándula

Greeicy llega a Venezuela para iniciar su gira Candela World Tour

Gira musical

|1 min|
Imagen de la noticia: Greeicy llega a Venezuela para iniciar su gira Candela World Tour

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La cantante colombiana Greeicy aterrizó este miércoles 21 de octubre en el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, en Barquisimeto, marcando el inicio de su visita al país. Su llegada estuvo acompañada por muestras de cariño y una bienvenida al ritmo del folklore venezolano, gesto que sorprendió a la artista al encontrarse con sus seguidores.

Lee también
Alicia Machado confirma química con Álex Ghita en el reality “Juego de Villanos”

¡Greeicy ya está en Venezuela! Así fue la emotiva bienvenida que recibió

El Candela World Tour tiene previsto recorrer cuatro ciudades del país. La primera presentación será este jueves 22 de octubre en Barquisimeto, seguida por Caracas el sábado 24, Maracaibo el domingo 25 y Lechería el martes 27 de octubre.

La gira, que contará con una puesta en escena de gran formato, es organizada por las productoras Massivo, Daher Live, Oz Shows e Indus3 Producciones. Los detalles sobre las presentaciones y la adquisición de entradas se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de las empresas encargadas de hacer posible este recorrido musical por Venezuela.

Con información de Meridiano

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

FarándulaCandela TourGreeicy

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.