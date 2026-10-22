Greeicy llega a Venezuela para iniciar su gira Candela World Tour

El Candela World Tour tiene previsto recorrer cuatro ciudades del país. La primera presentación será este jueves 22 de octubre en Barquisimeto, seguida por Caracas el sábado 24, Maracaibo el domingo 25 y Lechería el martes 27 de octubre.

La gira, que contará con una puesta en escena de gran formato, es organizada por las productoras Massivo, Daher Live, Oz Shows e Indus3 Producciones. Los detalles sobre las presentaciones y la adquisición de entradas se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de las empresas encargadas de hacer posible este recorrido musical por Venezuela.