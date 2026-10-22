La actriz y exreina de belleza venezolana Alicia Machado ha captado la atención del público tras su ingreso al reality show “Juego de Villanos”. Durante el estreno del programa, emitido el pasado 20 de octubre, la maracayera protagonizó momentos de cercanía con el entrenador rumano Álex Ghita, de 34 años.
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Farándula
Alicia Machado confirma química con Álex Ghita en el reality “Juego de Villanos”
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Con información de Meridiano
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