Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Farándula

Alicia Machado confirma química con Álex Ghita en el reality “Juego de Villanos”

Entretenimiento

|2 min|

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La actriz y exreina de belleza venezolana Alicia Machado ha captado la atención del público tras su ingreso al reality show “Juego de Villanos”. Durante el estreno del programa, emitido el pasado 20 de octubre, la maracayera protagonizó momentos de cercanía con el entrenador rumano Álex Ghita, de 34 años.

Lee también
Osmel Sousa reaparece en las instalaciones de Venevisión tras nueve años de ausencia

En una entrevista concedida a People en Español, la Miss Universo 1996 se refirió a la relación con su compañero de competencia. “Sí tuve una química con un compañero que se llama Álex Ghita, guapísimo, precioso, hermoso, de 34 años”, confesó la venezolana al ser consultada sobre su situación sentimental.

Alicia Machado cayó en el coqueteo de un galán en “Juego de Villanos”

Aunque Machado aseguró que el afecto es mutuo y señaló que “él es muy lindo y me quiere mucho y yo lo quiero a él también”, aclaró que actualmente se mantiene soltera y enfocada en sus compromisos profesionales. La actriz no anunció un noviazgo formal con el entrenador, prefiriendo disfrutar de la experiencia en el formato televisivo.

Alicia Machado cayó en el coqueteo de un galán en “Juego de Villanos”

Más allá de este acercamiento, la venezolana también abordó las tensiones que mantiene con otras participantes del programa, como Aleska Génesis y Yina Calderón. Machado afirmó que no le preocupa enfrentar conflictos dentro de la villa y que está dispuesta a lidiar con las críticas de manera directa. Según explicó, su participación en este proyecto responde a su interés por mostrar una faceta más desinhibida y responder a quienes la juzgan públicamente. “Si no están dispuestas a respetarla, tendrán que aprender a hacerlo”, advirtió sobre sus rivales en la competencia.

Con información de Meridiano

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

FarándulaAlicia MachadoJuego Villanos

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.