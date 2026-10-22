Alicia Machado confirma química con Álex Ghita en el reality “Juego de Villanos”

En una entrevista concedida a People en Español, la Miss Universo 1996 se refirió a la relación con su compañero de competencia. “Sí tuve una química con un compañero que se llama Álex Ghita, guapísimo, precioso, hermoso, de 34 años”, confesó la venezolana al ser consultada sobre su situación sentimental.

Aunque Machado aseguró que el afecto es mutuo y señaló que “él es muy lindo y me quiere mucho y yo lo quiero a él también”, aclaró que actualmente se mantiene soltera y enfocada en sus compromisos profesionales. La actriz no anunció un noviazgo formal con el entrenador, prefiriendo disfrutar de la experiencia en el formato televisivo.

Más allá de este acercamiento, la venezolana también abordó las tensiones que mantiene con otras participantes del programa, como Aleska Génesis y Yina Calderón. Machado afirmó que no le preocupa enfrentar conflictos dentro de la villa y que está dispuesta a lidiar con las críticas de manera directa. Según explicó, su participación en este proyecto responde a su interés por mostrar una faceta más desinhibida y responder a quienes la juzgan públicamente. “Si no están dispuestas a respetarla, tendrán que aprender a hacerlo”, advirtió sobre sus rivales en la competencia.