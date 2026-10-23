Celebridades venezolanas destacaron en la alfombra roja de los Premios Billboard 2026

Sthefany Gutiérrez, Miss Venezuela, lució un ceñido vestido de pronunciado escote, mientras que Alicia Machado desfiló con un diseño plateado repleto de detalles de espejos. Por su parte, Aleska Génesis optó por un atuendo rojo con plumas y la periodista Lindsay Casinell eligió la sobriedad de un vestido negro con abertura en la pierna.

En el ámbito musical, Jonathan Moly y Alleh apostaron por propuestas casuales, mientras que Isabella Ladera lució un vestido con volumen y el Chef Yisus asistió con un traje blanco. Pese al destacado paso de la representación venezolana por la alfombra roja, ningún artista nacional logró hacerse con un galardón en esta edición, en la que figuraban como nominados Danny Ocean y Rawayana.