Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Farándula

Celebridades venezolanas destacaron en la alfombra roja de los Premios Billboard 2026

Premios Billboard de la Música Latina 2026

|1 min|
Imagen de la noticia: Celebridades venezolanas destacaron en la alfombra roja de los Premios Billboard 2026

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 fue el escenario perfecto para un despliegue de elegancia, talento y estilo por parte de las celebridades venezolanas, quienes captaron las miradas durante todo el evento. Los talentos criollos deslumbraron en la alfombra roja con diversos vestuarios.

Lee también
Greeicy llega a Venezuela para iniciar su gira Candela World Tour
Artistas venezolanos brillaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Sthefany Gutiérrez, Miss Venezuela, lució un ceñido vestido de pronunciado escote, mientras que Alicia Machado desfiló con un diseño plateado repleto de detalles de espejos. Por su parte, Aleska Génesis optó por un atuendo rojo con plumas y la periodista Lindsay Casinell eligió la sobriedad de un vestido negro con abertura en la pierna.

Artistas venezolanos brillaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Artistas venezolanos brillaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Artistas venezolanos brillaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Artistas venezolanos brillaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2026

En el ámbito musical, Jonathan Moly y Alleh apostaron por propuestas casuales, mientras que Isabella Ladera lució un vestido con volumen y el Chef Yisus asistió con un traje blanco. Pese al destacado paso de la representación venezolana por la alfombra roja, ningún artista nacional logró hacerse con un galardón en esta edición, en la que figuraban como nominados Danny Ocean y Rawayana.

Artistas venezolanos brillaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Artistas venezolanos brillaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Artistas venezolanos brillaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Artistas venezolanos brillaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Con información de Meridiano

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

FarándulaEntretenimientoPremios Billboard

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.