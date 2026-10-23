La gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 fue el escenario perfecto para un despliegue de elegancia, talento y estilo por parte de las celebridades venezolanas, quienes captaron las miradas durante todo el evento. Los talentos criollos deslumbraron en la alfombra roja con diversos vestuarios.
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Farándula
Celebridades venezolanas destacaron en la alfombra roja de los Premios Billboard 2026
Premios Billboard de la Música Latina 2026
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Con información de Meridiano
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