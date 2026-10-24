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Dwayne Johnson sorprende con una radical transformación física para la película Lizard Music

Cine

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El reconocido actor Dwayne Johnson ha captado la atención del público tras revelarse su nueva apariencia para el rodaje de la película Lizard Music. En las primeras imágenes difundidas, Dwayne Johnson luce arrugas profundas, cabello canoso desordenado, prendas desgastadas y prótesis faciales complejas que lo envejecen hasta los 70 años de edad, alejándose de los papeles de héroe de acción que han definido gran parte de su trayectoria.

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Este proyecto cinematográfico es dirigido por Benny Safdie y cuenta con el respaldo de Amazon MGM Studios para su financiamiento y distribución. La cinta, cuyo estreno está programado para la temporada navideña de 2027, se basa en la novela infantil de fantasía escrita por Daniel Pinkwater en la década de 1970.

La historia sigue a un niño llamado Victor, quien tras descubrir una transmisión televisiva nocturna protagonizada por lagartos músicos, inicia una búsqueda que lo lleva a conocer a un personaje peculiar conocido como «Chicken Man». Este hombre, interpretado por Johnson, recorre las calles acompañado de una gallina centenaria. La trama gira en torno a Victor, un niño curioso que descubre una extraña transmisión televisiva nocturna donde varios lagartos antropomórficos interpretan música de jazz.

El elenco de esta producción incluye a figuras destacadas como Rachel McAdams, Colman Domingo, Jeff Goldblum, Alicia Silverstone y Regina Hall. Para la creación del entorno fantástico, el equipo técnico combina efectos visuales generados por computadora con técnicas de maquillaje prostético.

Con este papel, el intérprete busca consolidar un cambio en su carrera profesional. El actor prioriza historias complejas, desafíos interpretativos de gran exigencia y alianzas con directores reconocidos en el circuito del cine independiente, distanciándose de los éxitos comerciales convencionales para enfocarse en proyectos que combinan la comedia y la fantasía nostálgica.

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