El reconocido actor Dwayne Johnson ha captado la atención del público tras revelarse su nueva apariencia para el rodaje de la película Lizard Music. En las primeras imágenes difundidas, Dwayne Johnson luce arrugas profundas, cabello canoso desordenado, prendas desgastadas y prótesis faciales complejas que lo envejecen hasta los 70 años de edad, alejándose de los papeles de héroe de acción que han definido gran parte de su trayectoria.
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Farándula
Dwayne Johnson sorprende con una radical transformación física para la película Lizard Music
Cine
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