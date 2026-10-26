Clara Vegas Goetz, Miss Universo Venezuela 2025, se prepara para un nuevo compromiso internacional en Miami, donde participará en una masterclass de maquillaje profesional.
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Farándula
Clara Vegas participará en una masterclass de maquillaje en Miami
Rumbo al certamen internacional
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Con información de Meridiano
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