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Clara Vegas participará en una masterclass de maquillaje en Miami

Rumbo al certamen internacional

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Imagen de la noticia: Clara Vegas participará en una masterclass de maquillaje en Miami

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Clara Vegas Goetz, Miss Universo Venezuela 2025, se prepara para un nuevo compromiso internacional en Miami, donde participará en una masterclass de maquillaje profesional.

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La actividad, que será dictada por el reconocido maquillador Alfonso Waithsman, está programada para el próximo miércoles 28 de octubre en la denominada «Ciudad del Sol». Este encuentro forma parte de la agenda de preparación de la criolla de cara a la edición 75 del certamen de belleza, cuya gala final se celebrará el 24 de noviembre en Puerto Rico.

De acuerdo con la información difundida por la Organización Miss Venezuela, el evento no se limita a una clase tradicional, sino que busca ofrecer herramientas sobre la creación, interpretación y proyección de la imagen a nivel internacional. La actividad tiene un costo de 300,99 dólares y está abierta a quienes deseen compartir conocimientos junto a la representante nacional y otras candidatas presentes.

Clara Vegas dirá presente en exclusivo evento del Miss Universo en Miami

Con información de Meridiano

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