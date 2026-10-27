J Balvin protagonizó un tenso momento en Nueva York cuando su personal de seguridad impidió el acercamiento de un periodista. Bryan Mejía, reportero del programa «Despierta América», intentaba abordar al cantante colombiano a su llegada al nuevo restaurante de Daddy Yankee. Según los reportes, el escolta empujó al comunicador, quien buscaba una breve entrevista. El intérprete de “Rojo” no ofreció declaraciones y se retiró del lugar en su vehículo.
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Seguridad de J Balvin empuja a reportero de Despierta América en Nueva York
Incidente en Nueva York
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Con información de Meridiano
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