Seguridad de J Balvin empuja a reportero de Despierta América en Nueva York

El evento contó con la presencia de otros artistas. Daddy Yankee saludó a la prensa sin detenerse, mientras que Myke Towers fue uno de los pocos que conversó con los medios sobre sus próximos proyectos musicales y su amistad con el intérprete puertorriqueño. El incidente quedó registrado en videos que generaron diversas reacciones en las redes sociales, dividiendo las opiniones entre quienes defienden la labor periodística y quienes cuestionan la insistencia ante los artistas.