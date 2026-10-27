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Seguridad de J Balvin empuja a reportero de Despierta América en Nueva York

Incidente en Nueva York

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J Balvin protagonizó un tenso momento en Nueva York cuando su personal de seguridad impidió el acercamiento de un periodista. Bryan Mejía, reportero del programa «Despierta América», intentaba abordar al cantante colombiano a su llegada al nuevo restaurante de Daddy Yankee. Según los reportes, el escolta empujó al comunicador, quien buscaba una breve entrevista. El intérprete de “Rojo” no ofreció declaraciones y se retiró del lugar en su vehículo.

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El evento contó con la presencia de otros artistas. Daddy Yankee saludó a la prensa sin detenerse, mientras que Myke Towers fue uno de los pocos que conversó con los medios sobre sus próximos proyectos musicales y su amistad con el intérprete puertorriqueño. El incidente quedó registrado en videos que generaron diversas reacciones en las redes sociales, dividiendo las opiniones entre quienes defienden la labor periodística y quienes cuestionan la insistencia ante los artistas.

Con información de Meridiano

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