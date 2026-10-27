A casi 12 años de su partida física, la memoria del guionista, productor y actor Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito, vuelve a ser noticia tras un reporte sobre el estado de su última morada. La revista TVNotas documentó el descuido en la tumba del creador de “El Chavo del 8”, ubicada en el Panteón Francés de la Piedad, en la Ciudad de México.
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Reportan descuido en la tumba de Roberto Gómez Bolaños en México
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Con información de Meridiano
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