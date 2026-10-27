Reportan descuido en la tumba de Roberto Gómez Bolaños en México

Durante un recorrido realizado por el camposanto con motivo del Día de Muertos, la publicación señaló que el lugar presenta signos de olvido. Según el reporte, su familia no lo ha visitado recientemente, pues la cripta solo cuenta con dos arreglos florales artificiales y una pequeña figura del personaje más emblemático de su carrera.

Roberto Gómez Bolaños falleció el 24 de noviembre de 2014 a los 85 años, tras enfrentar complicaciones respiratorias. Su salud se había visto afectada años antes, siendo intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones por problemas de próstata entre 2009 y 2010. Asimismo, su esposa, Florinda Meza, confirmó en su momento que el actor padecía Parkinson, condición que deterioró su estado físico hasta el final de sus días.

A pesar de ser una de las figuras más representativas de la historia de la televisión mexicana, el reporte destaca la ausencia de mantenimiento en el sitio donde reposan sus restos.