La National Football League (NFL) anunció este lunes que el rapero estadounidense Jay-Z será el encargado de protagonizar el espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl. El evento, que se ha consolidado como uno de los espacios de mayor audiencia a nivel global, tendrá lugar el 14 de febrero en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
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Jay-Z será el protagonista del show de medio tiempo en el Super Bowl 2027
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Con información de noticiascol.com
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