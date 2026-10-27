Jay-Z será el protagonista del show de medio tiempo en el Super Bowl 2027

Aunque el artista ha estado vinculado estrechamente con el evento desde 2020, desempeñándose como productor a través de su compañía Roc Nation, esta será la primera vez que suba al escenario como intérprete principal. Jay-Z tomará el relevo de la estrella puertorriqueña Bad Bunny, quien dejó una marca significativa en la edición anterior del evento deportivo.

Roger Goodell, comisionado de la NFL, expresó su entusiasmo por la participación del rapero. «Tuve una sola petición: que Jay-Z subiera al escenario algún día, cuando él sintiera que era el momento adecuado», señaló Goodell en un comunicado oficial. Por su parte, el artista describió la oportunidad como un hito en su carrera. «Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Este trayecto sigue siendo un sueño hecho realidad», afirmó el músico.

Hasta el momento, la organización no ha confirmado si el rapero será el único artista en presentarse durante el show. El rapero se une así a la lista de figuras que han actuado en el Super Bowl, la cual incluye nombres históricos de la industria musical como Michael Jackson, Madonna, Prince y U2.