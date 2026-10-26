El impacto de la música latina en los escenarios globales ha quedado reflejado en un reciente listado elaborado por Billboard Boxscore, el cual detalla cuáles son las artistas de la región que han logrado las mayores recaudaciones a lo largo de la historia. En esta clasificación, las colombianas Shakira y Karol G destacan como figuras centrales de la industria.
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Billboard Boxscore destaca a Shakira y Karol G entre las artistas latinas más taquilleras
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