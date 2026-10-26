Billboard Boxscore destaca a Shakira y Karol G entre las artistas latinas más taquilleras

La barranquillera se mantiene como una de las exponentes más exitosas al ocupar el tercer lugar de la clasificación general. Según los registros analizados desde mediados de los años 80, que contabilizan únicamente sus presentaciones como acto principal, Shakira ha acumulado un total de 673,5 millones de dólares.

Esta cifra es el resultado de 244 conciertos que han convocado a cerca de 5,9 millones de espectadores en distintos países. Su trayectoria en este ámbito comenzó formalmente en noviembre de 1996, tras una presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México que marcó el inicio de su ascenso en la taquilla internacional.

Por su parte, Karol G también figura en este selecto grupo de las diez artistas latinas más taquilleras. La intérprete ha sido reconocida por su capacidad para liderar giras mundiales en estadios, lo que refleja una evolución en el modelo de negocio de los espectáculos en español. Este logro se suma a su reciente inclusión en el top 10 de los artistas mejor pagados de 2025, según Forbes, consolidando un año dorado para la música hecha por mujeres en Latinoamérica.