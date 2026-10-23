Chayanne presume su estado físico a los 58 años antes de su concierto en Miami

Con ropa deportiva y una actitud enfocada, el cantante demostró que la disciplina en sus rutinas de gimnasio y alimentación sigue dando frutos. El artista ha mantenido un entrenamiento intenso, combinando sesiones de cardio y ensayos de baile para garantizar el nivel de sus espectáculos, los cuales se caracterizan por coreografías exigentes y una conexión cercana con su público.

Actualmente, el intérprete cumple con las últimas fechas de su recorrido por Estados Unidos, tras haber visitado ciudades como Las Vegas, Glendale, Fairfax y Newark. El cierre de esta etapa de la gira incluye las siguientes presentaciones: