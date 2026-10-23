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Chayanne presume su estado físico a los 58 años antes de su concierto en Miami

Gira Bailemos otra vez

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Imagen de la noticia: Chayanne presume su estado físico a los 58 años antes de su concierto en Miami

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Chayanne, a sus 58 años, ha captado la atención de sus seguidores al publicar una serie de fotografías en Instagram donde exhibe su tonificada figura. El artista puertorriqueño compartió el contenido mientras se prepara para su presentación de este sábado 24 de octubre en el Kaseya Center de Miami, como parte de su exitosa gira «Bailemos otra vez».

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Con ropa deportiva y una actitud enfocada, el cantante demostró que la disciplina en sus rutinas de gimnasio y alimentación sigue dando frutos. El artista ha mantenido un entrenamiento intenso, combinando sesiones de cardio y ensayos de baile para garantizar el nivel de sus espectáculos, los cuales se caracterizan por coreografías exigentes y una conexión cercana con su público.

Chayanne muestra los abdominales que se gasta a los 58 años

Actualmente, el intérprete cumple con las últimas fechas de su recorrido por Estados Unidos, tras haber visitado ciudades como Las Vegas, Glendale, Fairfax y Newark. El cierre de esta etapa de la gira incluye las siguientes presentaciones:

Chayanne muestra los abdominales que se gasta a los 58 años
  • 24 de octubre de 2026: Kaseya Center – Miami, FL
  • 30 de octubre de 2026: Benchmark International Arena – Tampa, FL
  • 31 de octubre de 2026: Kia Center – Orlando, FL
Chayanne muestra los abdominales que se gasta a los 58 años
Con información de Meridiano

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