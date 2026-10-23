Chayanne, a sus 58 años, ha captado la atención de sus seguidores al publicar una serie de fotografías en Instagram donde exhibe su tonificada figura. El artista puertorriqueño compartió el contenido mientras se prepara para su presentación de este sábado 24 de octubre en el Kaseya Center de Miami, como parte de su exitosa gira «Bailemos otra vez».
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Chayanne presume su estado físico a los 58 años antes de su concierto en Miami
Gira Bailemos otra vez
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Con información de Meridiano
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