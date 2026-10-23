Daddy Yankee reveló el repertorio oficial de ‘La Postal’, su nueva producción discográfica que contará con 15 canciones. A través de sus redes sociales, el artista compartió la lista de temas y detalló que el proyecto busca recorrer diversas experiencias vinculadas a las relaciones humanas, alejándose de la visión tradicional o idealizada del amor.
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Daddy Yankee revela el repertorio oficial de su nuevo álbum La Postal
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