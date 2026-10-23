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Daddy Yankee revela el repertorio oficial de su nuevo álbum La Postal

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Daddy Yankee reveló el repertorio oficial de ‘La Postal’, su nueva producción discográfica que contará con 15 canciones. A través de sus redes sociales, el artista compartió la lista de temas y detalló que el proyecto busca recorrer diversas experiencias vinculadas a las relaciones humanas, alejándose de la visión tradicional o idealizada del amor.

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La propuesta musical abarca historias sobre despedidas, vínculos duraderos, heridas emocionales, así como el amor familiar y el propio. Según explicó el intérprete, cada canción funciona como una carta dedicada a las distintas maneras en las que las personas expresan afecto.

El álbum, que el álbum contempla tanto las emociones positivas como las situaciones difíciles que acompañan a cualquier relación, toma su nombre de la capacidad de una postal para comunicar intenciones personales y preservar recuerdos, un concepto que el cantante considera más profundo que un mensaje de texto convencional.

El sencillo promocional BOTZ, que significa Bésame Otra Vez, encabeza la lista y sirve como carta de presentación para esta nueva etapa. El artista ha invitado a sus seguidores a escuchar este adelanto en plataformas como Apple Music, destacando el beso como un símbolo de conexión humana.

Finalmente, La Postal tiene previsto su lanzamiento para el 30 de octubre. Con esta revelación, el cantante ha dejado definido el contenido de un trabajo que busca conectar con el público a través de vivencias cotidianas y reflexiones sobre los afectos.

Con información de noticiascol.com

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