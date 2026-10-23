La edición 2026 de los Premios Billboard de la Música Latina, celebrada en el James L. Knight Center de Miami, destacó la trayectoria de la artista española Rosalía. La intérprete fue galardonada con el premio a Mejor Álbum Pop Latino del Año por su producción discográfica «LUX», un trabajo que ha sido reconocido por su propuesta experimental y su alcance multilingüe.
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Rosalía triunfa en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 con tres galardones
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Con información de noticiascol.com
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