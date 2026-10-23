Rosalía triunfa en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 con tres galardones

Durante la ceremonia, la organización también otorgó a la cantautora el reconocimiento como Artista Latin Pop del Año en la categoría de solista. El momento cumbre de la noche ocurrió cuando Rosalía recibió el Premio Billboard Salón de la Fama, distinción que le fue entregada por el cantautor dominicano Juan Luis Guerra.

En su discurso, la artista reflexionó sobre la importancia del idioma español en la industria global. El álbum «LUX» se impuso en una categoría competitiva que incluyó las propuestas de figuras como Karol G, Becky G y la agrupación mexicana Latin Mafia. La producción destaca por incluir interpretaciones en trece idiomas, consolidando la vigencia creativa de la artista en el mercado internacional.