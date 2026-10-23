Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Entretenimiento

Rubén Blades anuncia su retiro de los escenarios musicales y nuevos proyectos cinematográficos

Trayectoria artística

|2 min|

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Rubén Blades anunció este miércoles nuevos desafíos en su carrera actoral y confirmó que se prepara para despedirse de los escenarios musicales. El cantautor, quien recientemente participó en la película ‘Porto Rico’, reveló que su agenda cinematográfica incluye el rodaje de un nuevo filme en Nueva York junto a Zoe Saldaña y su futura colaboración en ‘Armadillo Salvaje’, donde compartirá pantalla con Antonio Banderas y Danny Trejo.

Lee también
Premios Billboard de la Música Latina 2026: fecha, conductores y dónde verlos desde Venezuela

Sobre su futuro en la música, el artista fue enfático al señalar: «El otro año ya es la última, la última gira». A pesar de este anuncio, Blades mantiene su actividad artística vigente con la promoción de su álbum ‘País portátil’ y sus presentaciones junto a Roberto Delgado y Orquesta, aunque admite que seleccionar el repertorio para sus conciertos es un reto constante debido a la conexión que busca mantener con su público.

Además de sus proyectos personales, el intérprete se mantiene atento a los estrenos de las producciones en las que ha participado, como ‘Campeón gabacho’, que llegará a las salas mexicanas el próximo 29 de octubre. El cine se perfila como su próximo destino tras una prolífica carrera que ha logrado combinar la música con la actuación y el compromiso social.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

EntretenimientoCineMúsicaRubén Blades

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.