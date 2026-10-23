Rubén Blades anuncia su retiro de los escenarios musicales y nuevos proyectos cinematográficos

Sobre su futuro en la música, el artista fue enfático al señalar: «El otro año ya es la última, la última gira». A pesar de este anuncio, Blades mantiene su actividad artística vigente con la promoción de su álbum ‘País portátil’ y sus presentaciones junto a Roberto Delgado y Orquesta, aunque admite que seleccionar el repertorio para sus conciertos es un reto constante debido a la conexión que busca mantener con su público.

Además de sus proyectos personales, el intérprete se mantiene atento a los estrenos de las producciones en las que ha participado, como ‘Campeón gabacho’, que llegará a las salas mexicanas el próximo 29 de octubre. El cine se perfila como su próximo destino tras una prolífica carrera que ha logrado combinar la música con la actuación y el compromiso social.