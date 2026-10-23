Rubén Blades anunció este miércoles nuevos desafíos en su carrera actoral y confirmó que se prepara para despedirse de los escenarios musicales. El cantautor, quien recientemente participó en la película ‘Porto Rico’, reveló que su agenda cinematográfica incluye el rodaje de un nuevo filme en Nueva York junto a Zoe Saldaña y su futura colaboración en ‘Armadillo Salvaje’, donde compartirá pantalla con Antonio Banderas y Danny Trejo.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Entretenimiento
Rubén Blades anuncia su retiro de los escenarios musicales y nuevos proyectos cinematográficos
Trayectoria artística
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...