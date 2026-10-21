Shakira envía donativos a la agrupación Ghetto Kids en Uganda

El vínculo entre la artista y el grupo de baile se consolidó durante la celebración del Mundial 2026, cuando los integrantes fueron invitados a participar en el videoclip de “Dai Dai”, la canción oficial del evento deportivo. Desde entonces, ambas partes han mantenido una relación cercana, marcada por la colaboración profesional y el apoyo constante de la intérprete hacia el talento de los jóvenes.

Aunque la entrega de estos suministros ha sido confirmada, no se descarta la posibilidad de que la artista haya enviado ayuda adicional a la organización. Los Ghetto Kids, quienes alcanzaron reconocimiento internacional gracias a sus coreografías difundidas en redes sociales, han sido descritos por la cantante como personas con una capacidad única para brindar y recibir afecto.