La cantante colombiana Shakira reafirmó su compromiso con la agrupación de baile Ghetto Kids, con sede en Uganda, al gestionar el envío de diversos artículos de primera necesidad a través de la fundación Divine Kids Africa. Shakira envió colchones, almohadas y sábanas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes bailarines, quienes recibieron los insumos con entusiasmo.
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Shakira envía donativos a la agrupación Ghetto Kids en Uganda
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Con información de Meridiano
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