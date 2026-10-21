La cantante colombiana Karol G es la protagonista de la nueva portada de Interview Magazine, publicación para la que realizó una sesión fotográfica en las calles de Manhattan. La artista posó junto a un emblemático taxi amarillo, integrando la estética urbana de Nueva York con su estilo personal.
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Karol G protagoniza la nueva portada de Interview Magazine desde Nueva York
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