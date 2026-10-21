Karol G protagoniza la nueva portada de Interview Magazine desde Nueva York

Además de la producción visual, la edición incluye una conversación entre la intérprete y la actriz mexicana Salma Hayek. En este intercambio, la artista reflexiona sobre los desafíos de equilibrar su vida personal con las exigencias de una carrera internacional marcada por constantes viajes y compromisos profesionales.

Este material editorial destaca la faceta más íntima de la cantante, quien reconoce las dificultades de mantener relaciones sentimentales bajo el ritmo de su agenda actual. La publicación reúne su proyección en la industria de la moda con una visión más cercana sobre sus vivencias y crecimiento profesional.