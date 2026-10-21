Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Entretenimiento

Karol G protagoniza la nueva portada de Interview Magazine desde Nueva York

Entrevista exclusiva

|1 min|

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La cantante colombiana Karol G es la protagonista de la nueva portada de Interview Magazine, publicación para la que realizó una sesión fotográfica en las calles de Manhattan. La artista posó junto a un emblemático taxi amarillo, integrando la estética urbana de Nueva York con su estilo personal.

Lee también
Netflix transmitirá La velada del año durante los próximos tres años

Además de la producción visual, la edición incluye una conversación entre la intérprete y la actriz mexicana Salma Hayek. En este intercambio, la artista reflexiona sobre los desafíos de equilibrar su vida personal con las exigencias de una carrera internacional marcada por constantes viajes y compromisos profesionales.

Este material editorial destaca la faceta más íntima de la cantante, quien reconoce las dificultades de mantener relaciones sentimentales bajo el ritmo de su agenda actual. La publicación reúne su proyección en la industria de la moda con una visión más cercana sobre sus vivencias y crecimiento profesional.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

EntretenimientoKarol GSalma Hayek

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.