Este jueves 22 de octubre se llevará a cabo la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 en el James L. Knight Center de Miami, Florida. La ceremonia, que contará con la conducción de los presentadores Carmen Villalobos y Javier Poza, reunirá a los artistas más destacados de la industria musical del último año.
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Premios Billboard de la Música Latina 2026: fecha, conductores y dónde verlos desde Venezuela
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Con información de Meridiano
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