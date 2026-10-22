Premios Billboard de la Música Latina 2026: fecha, conductores y dónde verlos desde Venezuela

En esta oportunidad, el cantante Peso Pluma encabeza la lista de nominados con 17 menciones, seguido por Tito Double P con 15 y Fuerza Regida con 12. La lista de los artistas con mayor presencia en las categorías incluye también a Karol G, Prince Royce y Bad Bunny.

La gala también reconocerá trayectorias destacadas con galardones especiales. Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono, mientras que Rosalía será distinguida con el Premio Billboard Salón de la Fama. Por su parte, Fuerza Regida obtendrá el Premio Billboard Vanguardia y Cristian Castro será honrado con el Premio Billboard Trayectoria Artística.

Para la audiencia en Venezuela, la transmisión de la ceremonia iniciará a las 8:00 p.m. por la señal de Telemundo. Previo al inicio del evento, se realizará una cobertura especial de la alfombra azul, la cual contará con la participación de un equipo de presentadores que incluye a Aleyda Ortiz, Ana Patricia Gámez, Carlos Adyan, Chiky Bombom, Clovis Nienow y Gabriel Coronel.