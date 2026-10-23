Netflix: las producciones más vistas en Venezuela esta semana

Entre las series que han logrado posicionarse en el gusto de la audiencia local se encuentran Donde termina la máscara, un thriller sobre una escritora que busca al asesino de su hermana, y Doctora X, que narra la historia de una cirujana brillante en un entorno hospitalario complejo. Asimismo, figuran en la lista Bajo la superficie, La trampa y la producción romántica La chispa del amor.

En cuanto a la oferta cinematográfica, los usuarios en Venezuela han mostrado preferencia por una selección diversa de géneros. Entre los títulos destacados se encuentran Primate, una historia de supervivencia; Animales, un drama sobre un secuestro; y Amnésico, un thriller de acción ambientado en México. Completan el listado de las películas más vistas la comedia negra argentina Lo dejamos acá y la comedia romántica Con todos menos contigo.

Esta actualización constante del catálogo permite a los suscriptores acceder a nuevas producciones que rápidamente se ubicaron entre las preferidas en el país, manteniendo el dinamismo en las tendencias de consumo digital dentro de Venezuela.