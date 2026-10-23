El James L. Knight Center, ubicado en Miami, Florida, es el escenario de la edición 2026 de los Premios Billboard de la Música Latina. La ceremonia, que celebra lo mejor de la industria musical hispana, cuenta con la conducción de los presentadores Carmen Villalobos y Javier Poza.
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Premios Billboard de la Música Latina 2026 inician con la alfombra azul en Miami
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