Premios Billboard de la Música Latina 2026 inician con la alfombra azul en Miami

Previo a la entrega de los galardones, la alfombra azul dio inicio con la llegada de diversas figuras del espectáculo, quienes desfilaron ante las cámaras con sus atuendos de diseñador.

Entre las personalidades que han hecho acto de presencia en el recinto se encuentran Carmen Villalobos, Zuleyka Rivera, Javier Poza, el dúo Ha*Ash, Clovis Nienow, Ryan Castro, Elvis Crespo, Lali Espósito y Pablo Alborán, quienes posaron para los medios antes de ingresar a la gala.

Carmen Villalobos

Zuleyka Rivera

Javier Poza

Ha*Ash

Clovis Nienow

Ryan Castro

Elvis Crespo

Lali Espósito

Pablo Alborán