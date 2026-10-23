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Premios Billboard de la Música Latina 2026 inician con la alfombra azul en Miami

Gala musical

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Imagen de la noticia: Premios Billboard de la Música Latina 2026 inician con la alfombra azul en Miami

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El James L. Knight Center, ubicado en Miami, Florida, es el escenario de la edición 2026 de los Premios Billboard de la Música Latina. La ceremonia, que celebra lo mejor de la industria musical hispana, cuenta con la conducción de los presentadores Carmen Villalobos y Javier Poza.

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Previo a la entrega de los galardones, la alfombra azul dio inicio con la llegada de diversas figuras del espectáculo, quienes desfilaron ante las cámaras con sus atuendos de diseñador.

Entre las personalidades que han hecho acto de presencia en el recinto se encuentran Carmen Villalobos, Zuleyka Rivera, Javier Poza, el dúo Ha*Ash, Clovis Nienow, Ryan Castro, Elvis Crespo, Lali Espósito y Pablo Alborán, quienes posaron para los medios antes de ingresar a la gala.

Carmen Villalobos

Premios Billboard 2026: Así lucen las celebridades en la alfombra azul

Zuleyka Rivera

Premios Billboard 2026: Así lucen las celebridades en la alfombra azul

Javier Poza

Premios Billboard 2026: Así lucen las celebridades en la alfombra azul

Ha*Ash

Premios Billboard 2026: Así lucen las celebridades en la alfombra azul

Clovis Nienow

Premios Billboard 2026: Así lucen las celebridades en la alfombra azul

Ryan Castro

Premios Billboard 2026: Así lucen las celebridades en la alfombra azul

Elvis Crespo

Premios Billboard 2026: Así lucen las celebridades en la alfombra azul

Lali Espósito

Premios Billboard 2026: Así lucen las celebridades en la alfombra azul

Pablo Alborán

Premios Billboard 2026: Así lucen las celebridades en la alfombra azul
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